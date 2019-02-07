Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i: Türk dizilerinin yurt dışındaki başarısı bana gurur veriyor

Atv'de perşembe gecelerine damga vuran 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Fadik'i canlandıran Polen Emre, GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı. İlk dizisinin başarıya ulaşmasından mutluluk duyduğunu belirten Emre, çok güzel tepkiler aldığını dile getirdi.

- 'Bir Zamanlar Çukurova' ilk diziniz. Bugüne kadar neler yaptınız, biraz kendinizden söz eder misiniz?

1991 Adana doğumluyum.

İlkokulu, liseyi Adana'da okudum.

Üniversite için İstanbul'da sinema ve televizyon eğitimi aldım. Okul bitince Adana'ya dönüp şehir tiyatrosuna katıldım. Ardından Seyhan Belediye Tiyatrosu'nda çalışmaya başladım. Oradan da 'Bir Zamanlar Çukurova'ya dahil oldum. Dizinin Adana'da çekilmesi, şive kullanılması benim için büyük şans.

- Dizinin başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Müthiş bir şey, sonuçta benim ilk projem.

Canlandırdığım 'Fadik' karakteri de çok sevildi. Türkiye'nin dört yanından inanılmaz güzel mesajlar alıyorum. Annemler, Ankara'ya gezmeye gitmişti, yanlarındaki iki kişi bizim dizi hakkında sohbet ediyormuş, çok mutlu olmuşlar.

- Sokakta nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Çok güzel tepkiler alıyorum, beni gördüklerinde 'Aaa Fadik mi o?' diyorlar. Diziyi çok sevdiklerini söylüyorlar. "Yapma kız o kadar dedikodu" diye takılıyorlar bana. Yaptığım dedikodular yüzünden konakta yerlerde süründüğümde seyirci bayağı üzülmüştü.