Emel Sayın ilk kez sahnede seslendirdi gözyaşlarını tutamadı…

ANISINI ANLATMAYA CESARET EDEMEDİĞİ ŞARKI

Emel Sayın, dün akşam "Ah Bu Gönül Şarkıları" başlıklı konseriyle CRR'de sahne aldı. Sanatçı, aralarında "Unutamam Seni", "Yağdır Mevla'm", "Uzun İnce", "Yangın Olur", "Rüyalar", "El Bebek" ve "Çile" gibi şarkıların bulunduğu, dinleyenlerin gönlünde taht kurmuş bir repertuvarla sahne aldı. Emel Sayın eser arasında dinleyicilerine; çok üzüldüğü için anısını anlatmaya cesaret edemediği ama çok sevdiği bir şarkıyı sahnede ilk kez seslendireceğini söyledi. Dinleyicilerden bu şarkının Makber olduğuna dair gelen yorumlar üzerine Sayın: "O da başka. Biliyorsunuz Makber'i de söyleyemiyorum artık" diye cevap verdi. Sanatçı daha sonra söyleyeceği şarkının "Toprak Çağırmadan Gel" olduğunu anons etti ve sözlerini seyirciyle paylaştı.

'NE OLUR BU ŞARKIYI OKU'

"Toprak Çağırmadan Gel" adlı eser Sayan'ın 2019 yılında yayınlanan "Haylazım" isimli albümünde yer alıyordu. Şarkının giriş bölümü şu şekilde: Gün sensiz batar / Kalp gizli kanar / Sen yoksun çoktandır / Sofram yalnız… Emel Sayın sahnede eseri ilk kez icra ettikten sonra gözyaşlarına boğuldu. Sayın ardından dinleyicileriyle şunları paylaştı: "Şarkı kardeşimle ilgiliydi. Sizler sevgili olduğunu düşündünüz sanırım ama öyle değil. 2009 yılında kardeşim çok hastaydı, sonucu biliyor ve bekliyorduk. Tam o günlerde Serkan Özdoğan adında genç bir besteci bana 'Size çok yakışacak' diyerek bir şarkı getirdi. Dinletti ve şarkıdan çok etkilendim. Fakat içimden hiçbir şey yapmak gelmiyordu, o yüzden 'sonra bakarız' dedim. Kardeşim 'Ne olur bu şarkıyı oku' dedi". Emel Sayın'ın kız kardeşi Şenel Sayın, 2009 yılında hayatını kaybetmişti. Sanatçının "Toprak Çağırmadan Gel" şarkısını ilk kez sahnede seslendirdiği bu özel konser, sanatçının Mavi Boncuk şarkısıyla sona erdi.