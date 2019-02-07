Güzel şarkıcı Ece Seçkin'i annesi uyardı!

Şarkıcı Ece Seçkin sahnede çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı, Seçkin'in annesi fotoğrafa tepki gösterdi. Kızını Instagram'da takip eden Lale Hanım, kızının Hadise'nin yaptığına benzer bir el hareketi yaparken görüldüğü fotoğrafın altına ''El hareketin çok ayıp hemen sil bunu hiç beğenmedim'' notunu düştü.
Giriş Tarihi: 7.2.2019 15:06Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 15:09
Şarkıcı Ece Seçkin sahnede çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı, Seçkin'in annesi fotoğrafa tepki gösterdi.