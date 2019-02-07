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Güzel şarkıcı 'i annesi uyardı!

Şarkıcı sahnede çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı, Seçkin'in annesi fotoğrafa tepki gösterdi. Kızını Instagram'da takip eden Lale Hanım, kızının Hadise'nin yaptığına benzer bir el hareketi yaparken görüldüğü fotoğrafın altına ''El hareketin çok ayıp hemen sil bunu hiç beğenmedim'' notunu düştü.

Giriş Tarihi: 7.2.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 15:09
Güzel şarkıcı Ece Seçkin'i annesi uyardı!

Şarkıcı sahnede çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı, Seçkin'in annesi fotoğrafa tepki gösterdi.

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Güzel şarkıcı Ece Seçkin'i annesi uyardı!
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