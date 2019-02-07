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Mudi ve ’dan ‘damar’ şarkı

ile rap’çi Mudi’nin birlikte hazırladığı “” şarkısı büyük ses getirdi. ‘Arabesk rap’ türündeki şarkının klibi, çok kısa süre içinde milyonlara ulaştı.

HAKAN UÇ
HAKAN UÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2019 11:34
Mudi ve İsmail YK’dan ‘damar’ şarkı

İsmail YK, Avrupa'nın ünlü rap sanatçısı Mudi ile ses getiren bir çalışmaya imza attı. Ünlü sanatçı, sözlerini Mudi'yle birlikte yazdığı "Damar Damar" adlı şarkının aynı zamanda müziğini de hazırladı ve aranjörlüğünü üstlendi.

MİLYONLAR İZLEDİ

Sözleri yarı Almanca yarı Türkçe yazılan "Damar Damar", yaklaşık 6 ay süren bir çalışmanın ardından 1 Şubat'ta dijital ortamda müzikseverlerle buluştu. 40 kişilik bir ekiple Almanya'nın Münih kentinde çekilen klip, büyük beğeni topladı, çok kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Ünlü şarkıcıya ne oldu? Görenler gözlerine inanamadı!

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Mudi ve İsmail YK’dan ‘damar’ şarkı
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