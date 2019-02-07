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'ndan 'nın velayetinin 'ya verilmesi hakkında son dakika açıklaması!

ve , kızları 'nın velayetinin babası Acun Ilıcalı'ya verilmesi için karşılıklı anlaşarak mahkemeye başvurmuşlardı. Bugün sonuçlanan davası neticesinde mahkeme, Melisa'nın velayetini Acun Ilıcalı'ya verdi. Şeyma Subaşı da hesabı üzerinden son dakika açıklaması yayımladı. Subaşı açıklamasında, "Acun Bey ve ben kızımız Melisa'yı birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Kızımız Melisa'ya bu süreçte benimle yaşamaya, babasıyla da her zaman olduğu gibi sıklıkla görüşmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 7.2.2019 13:20 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 13:28
Şeyma Subaşı'ndan Melisa'nın velayetinin Acun Ilıcalı'ya verilmesi hakkında son dakika açıklaması!

Sabah saatlerinde magazin gündemine son dakika olarak düşen haber neticesinde, Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızlarının velayeti konusunda anlaşarak mahkemeye gittikleri bilgisi ortaya çıkmıştı. Bugün sonuçlanan mahkeme neticesinde, velayet baba Acun Ilıcalı'ya verildi. Konuyla ilgili bir basın açıklaması yayımlayan Şeyma Subaşı, kararı saygıyla karşılaştıklarını belirtti.

"BİRLİKTE BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Şeyma Subaşı açıklamasında, "Bu noktada önemi olan velayetin kimde olduğu değil, kızımızın ailesi birlikte sevgi ve mutlulukla büyümesidir. Acun Bey ve ben kızımız Melisa'yı birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Kızımız Melisa bu süreçte benimle yaşamaya, babasıyla da her zaman olduğu gibi sıklıkla görüşmeye devam edecek" sözlerini kullandı.

İŞTE ŞEYMA SUBAŞI'NIN O AÇIKLAMASI:

Son dakika haberi: Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile ilgili flaş gelişme! Melisa Ilıcalı'nın velayeti artık...

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Şeyma Subaşı'ndan Melisa'nın velayetinin Acun Ilıcalı'ya verilmesi hakkında son dakika açıklaması!
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