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Şikayet kalksa da ortada suç var

Eşi ’u darp etmekten yargılanan sunucu , eşinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine beraat etti. Ancak Aile ve , ‘ŞIKAYETIN GERI ÇEKILMESI, SUÇUN IŞLENDIĞI GERÇEĞINI DEĞIŞTIRMEZ’ deyip beraat kararına itiraz etti

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2019
Şikayet kalksa da ortada suç var
3.5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Ali İhsan Varol'un eşi Ayşe Varol; kendisine yumruk attığı gerekçesiyle ünlü sunucudan şikayetçi olmuştu. İstanbul Ailenin Korunması Bürosu, sunucunun 3.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını talep etti.

BAKANLIKTAN HAMLE
Yargılama devam ederken; Ayşe Varol, eşi hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Dava düştü ve Varol beraat etti. Ancak davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, karara itiraz etti.

İTİRAZ REDDEDİLDİ
Bakanlığın itiraz dilekçesinde; 'Ayşe Varol'un şikayetinden vazgeçmesi, suçun işlendiği gerçeğini değiştirmez' denildi. Ancak mahkeme, bakanlığın itirazını yersiz buldu.
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Şikayet kalksa da ortada suç var
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