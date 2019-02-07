Şikayet kalksa da ortada suç var

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Ali İhsan Varol'un eşi Ayşe Varol; kendisine yumruk attığı gerekçesiyle ünlü sunucudan şikayetçi olmuştu. İstanbul Ailenin Korunması Bürosu, sunucunun 3.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını talep etti.Yargılamadevam ederken; Ayşe Varol, eşi hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Dava düştü ve Varol beraat etti. Ancak davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, karara itiraz etti.Bakanlığınitiraz dilekçesinde; 'Ayşe Varol'un şikayetinden vazgeçmesi, suçun işlendiği gerçeğini değiştirmez' denildi. Ancak mahkeme, bakanlığın itirazını yersiz buldu.