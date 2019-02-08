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Bahçedeki fotoğrafımla mahremiyetim ihlal edildi

’nun “Habersiz çekilen tatil fotoğrafımla kişilik haklarıma saldırıldı” diyerek açtığı davadan sonra, bu kez de mahkemeye koştu. Erener, villasının bahçesinde çekilen fotoğrafları için “Mahremiyetim ihlal edildi” dedi. Savcılık, Erener’i haklı bulup dava açılmasına karar verdi

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2019
Bahçedeki fotoğrafımla mahremiyetim ihlal edildi

TADİLAT YAPTIRIRKEN
Sertab Erener, eşi Emre Kula ile geçen yıl Bodrum tatiline çıktı. Çift, Yakaköy'deki villalarını tadilata soktu. Çiftin evlerinin bahçesinde işleri denetlerken ustalarla çekilmiş fotoğrafları basında yayınlandı. Çift, bunun üzerine savcılığa başvurdu.

KAMUYA KAPALI ALAN
Erener, savcılığa; bahçelerinde çekilen bu fotoğrafın özel hayata saldırı ve mahremiyetin ihlali olduğunu, kamuya kapalı bir alanda rızaları dışında görüntülendiklerini belirterek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan savcılık, muhabiri ifadeye çağırdı.

'BAHÇE, EVE DAHİL'
Muhabir, çiftin ünlü olduğunu, uygunsuz bir fotoğrafın ise yayınlanmadığını söyledi. Ancak savcılık, bahçenin evin eklentisi olup kamuya kapalı bir alan olduğunu, mahremiyet ihlali bulunduğunu ve fotoğrafların genel yarar kriterine uymadığını belirtip dava açılmasına karar verdi.

İLK DAVA OLAY OLMUŞTU
Kenan İmirzalıoğlu, sevgilisiyle teknede çekilen fotoğrafları için açtığı tazminat davasını kazanmıştı. Mahkeme, 'Ünlülerin evleri dışında da özel hayatı vardır' kararı vermişti.

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