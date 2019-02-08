Bestelerin en anlamlısı

BUGÜN NELER OLDU

'Bir kızıl goncaya benzer dudağın / Açılan tek gülüsün o dağın / Kurulur kalplere sevda otağın / Kim bilir hangi gönüldür durağın'... Melek Hiç tarafından yazılan, Amir Ateş tarafından bestelenen bu muhteşem şiirin Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e ithafen yazıldığını öğrendiğim günden beri, bu şarkıyı daha da hayranlıkla ve derin bir duygu ile dinliyorum. Bilmeyenler için burada paylaşmak istedim. Bir sevgi ve ona duyulan hayranlık ancak bu kadar güzel ifade edilebilirdi. Tabii Amir Ateş'in müthiş bestesi ile de ölümsüzleştirilmiş bu eser, dinledikçe insanın içinde o muhteşem aşkı ve hayranlığı yürekte daha çok besliyor. Bazı eserlerin yazılış hikayelerini bilmek, bana ayrı bir haz veriyor. Elimden geldiğince bunları sizinle paylaşıyorum ki; bilmeyenler ve duymayanlar, bu eserleri farklı bir ruhla dinleyebilsinler...