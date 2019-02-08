Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede! Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli konağı bastı!

'Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde silahlar çekildi! Herkesin gerçekleri öğrenmesini isteyen Fekeli, konağı bastı! Karşısında Fekeli'yi gören ve yaptığı suçlamalar karşısında ne yapacağını şaşıran Demir, bir anda silahına davrandı! Fevri hareketleriyle hatalara sürüklenen Demir Yaman bu sefer ne yapacak? Demir Yaman'ın eli tetikte, herkesin gözü onun üstünde!

Bir Zamanlar Çukurova 19. son bölüm tamamı yayınlandı - Hemen izle!

SOSYAL MEDYADA BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUŞULDU!

Dizinin bölüm etiketi #KumrularGibi, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.