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yine zirvede! Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli konağı bastı!

19. Bölümüyle tüm beğenileri topladı. Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın son bölümünde silahlar çekildi! İşte atv’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da yaşanan heyecan dolu anlar…

Giriş Tarihi: 8.2.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 10:35
Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede! Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli konağı bastı!

'Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde silahlar çekildi! Herkesin gerçekleri öğrenmesini isteyen Fekeli, konağı bastı! Karşısında Fekeli'yi gören ve yaptığı suçlamalar karşısında ne yapacağını şaşıran Demir, bir anda silahına davrandı! Fevri hareketleriyle hatalara sürüklenen Demir Yaman bu sefer ne yapacak? Demir Yaman'ın eli tetikte, herkesin gözü onun üstünde!

Bir Zamanlar Çukurova 19. son bölüm tamamı yayınlandı - Hemen izle!

SOSYAL MEDYADA BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUŞULDU!

Dizinin bölüm etiketi #KumrularGibi, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek hali ile şaşırttı! İşte Selin Yeninci'nin muhteşem kareleri

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Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede! Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli konağı bastı!
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