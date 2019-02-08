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’dan vurgun yedi

'ın FOX'ta ekrana gelen yeni dizisi Vurgun, ilk bölümüyle hüsran yarattı. Dizi; reyting listesinde 10'uncu sırada yer aldı

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2019
FOX TV Deniz Çakır’dan vurgun yedi

Bir mekanda başörtülü kızlara "Arabistan mı burası? Ne işiniz var burada?" diyerek bir skandala imza atan Deniz Çakır, olayla ilgili savcıya ifade vermişti. Çakır, adliye sonrası ilk kez Arnavutköy'de görüntülendi. Bir yapım şirketinden alkollü halde çıkan oyuncu, ayakta durmakta güçlük çekti.

KORUMA EŞLİĞİNDE ARACA BİNDİ
Çakır, alkolün etkisiyle sürekli gülümserken, bir koruma görevlisi ve şoför, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Sevgilisi Güvenç Dağüstün ve korumasının eşliğinde aracına binen oyuncu, arka koltukta köpeğiyle oynadı.

DİZİSİ 10'UNCU OLDU
Deniz Çakır'ın karıştığı skandal olay, rol aldığı diziyi de vurdu! Çakır'ın FOX'ta ekrana gelen yeni dizisi Vurgun, ilk bölümüyle hüsran yarattı. Dizi; reyting listesinde 10'uncu sırada yer aldı.

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FOX TV Deniz Çakır’dan vurgun yedi
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