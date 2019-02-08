Güldüren takıntılar

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Erdal Beşikçioğlu, kurucusu olduğu Tatbikat Sahnesi'nde yeni bir oyun daha sahneye koyuyor. Laurent Baffie'nin yazdığı 'Toc Toc'; 10 Şubat'ta 'Takan Takana' adıyla Ankara Tatbikat Sahnesi'ndeki prömiyer ile seyirciyle buluşacak. Beşikçioğlu'nun yönettiği 'Takan Takana'; altı obsesif kompülsif bozukluk hastasının, doktoru bekledikleri sırada tanışmalarını ve iletişimlerini konu alıyor. Oyunda; Kıvanç Kürkçü, Melih Efeçınar, Metehan Kuru, Dilan Düzgüner, Ezgi Sonkuş, İlkyaz Arslan ve Hayriye Merve Kaya rol alıyor.