İş ve sanat dünyasından genç yönetmene destek

BUGÜN NELER OLDU

Leyla Feray, Saim Karakale, Melisa Tapan, Kıvanç Kasabalı, Onur Gökçek'nin rol aldığı, Dila Bulut imzalı kısa film 'Aries'in Türkiye gösterimi Soho House'da yapıldı. Geceye; aralarında Nilüfer Bulut, Meltem Demirören Oktay, Sevil Sabancı-Ferhat Ferhangil, Emine Sabancı Kamışlı, Demet Sabancı Çetindoğan, Ajda Pekkan, Hülya Avşar-Zehra Çilingiroğlu, Hüseyin-Kezban Hatemi, Lal Dedeoğlu, Müge Sırmabıyık, Şükran Güzeliş ve Zehra Neşe Kavak'ın da bulunduğu iş, cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı. Bir kadının içsel yolculuğunu ele alan kısa film, izleyiciden tam not aldı. Dönemi 'kadın sinemacıların dönemi' olarak değerlendiren Dila Bulut; kısa filmlerin, insanların hayatlarına dokunacak daha etkili mesajlar verdiğini söyledi.