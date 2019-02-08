Neymar’ı peşinden koşturan kız Galatasaray maçında

BUGÜN NELER OLDU

Fransız futbol kulübü PSG'nin yıldızı Neymar'ın 27'nci yaşgünü partisinde Brezilyalı futbolcuyla el ele görüntülenen Türk asıllı Avusturyalı manken Elif Aksu, ayağının tozuyla geldiği İstanbul'da, Galatasaray- Hatayspor maçını tribünden seyretti. Güzel manken, sosyal medya hesabında karşılaşmanın oynandığı Türk Telekom Stadyumu'nun fotoğrafını paylaştı. Aksu, daha önce de Galatasaray formalı bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı. Geçtiğimiz yıllarda Neymar'la aynı reklamda rol alan Aksu, 'Neymar'ı peşinden koşturan Türk kızı' olarak anılmıştı.