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’ın gözdesi maçında!

’ın yaş günü partisinde ünlü futbolcuyla el ele görüntülenerek dikkatleri üzerine çeken model , koyu bir taraftarı... Türk asıllı Avusturyalı model, Galatasaray- Hatayspor maçını tribünden izledi ve Türk Telekom Stadyumu’ndan kareler paylaştı.

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2019 11:16 Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 11:21
Neymar’ın gözdesi Elif Aksu Galatasaray maçında!

Fransız futbol kulübü PSG'nin yıldızı 'ın 27'nci yaşgünü partisinde Brezilyalı futbolcuyla el ele görüntülenen Türk asıllı Avusturyalı manken , ayağının tozuyla geldiği İstanbul'da, - Hatayspor maçını tribünden seyretti.

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Neymar’ın gözdesi Elif Aksu Galatasaray maçında!
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