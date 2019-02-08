Neymar’ın gözdesi Elif Aksu Galatasaray maçında!

Neymar’ın yaş günü partisinde ünlü futbolcuyla el ele görüntülenerek dikkatleri üzerine çeken model Elif Aksu, koyu bir Galatasaray taraftarı... Türk asıllı Avusturyalı model, Galatasaray- Hatayspor maçını tribünden izledi ve Türk Telekom Stadyumu’ndan kareler paylaştı.
Giriş Tarihi: 8.2.2019 11:16Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 11:21
Fransız futbol kulübü PSG'nin yıldızı Neymar'ın 27'nci yaşgünü partisinde Brezilyalı futbolcuyla el ele görüntülenen Türk asıllı Avusturyalı manken Elif Aksu, ayağının tozuyla geldiği İstanbul'da, Galatasaray- Hatayspor maçını tribünden seyretti.