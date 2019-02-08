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Son dakika! yeniden hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu , tekrar hastaneye getirildi. Alınan son dakika haberine göre; Durumunun iyi olduğu gözlenen Girik’in neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2019 14:01 Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 14:09
Son dakika! Fatma Girik yeniden hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, geçtiğimiz gün Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaklaşık 2 saat hastanede kalan Girik, yapılan tedavinin ardından taburcu edilerek ambulansla evine götürülmüştü. Bugün tekrar hastaneye ambulansla kontrole gelen Girik tekrar tedavi altına alındı.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Torba Mahallesi'nde yaşamını sürdüren usta oyuncu Fatma Girik, geçtiğimiz gün evinde fenalaşarak düşmüştü. 76 yaşındaki Girik, bakıcılarının haber vermesi üzerine evine gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılmış, daha sonra taburcu edilmişti.

Bugün tekrar ambulansla hastaneye getirilen Girik'in kontrol amaçlı geldiği öğrenildi. Ambulansla acil servisten giriş yapan Girik "güzel mi görünüyorum, aşık mı oldunuz bana" diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi. Kontrol amaçlı geldiğini söyleyen Girik, "Ağrılarım var o yüzden geldim hastaneye" dedi. Daha sonra tedavi altına alınan Girik'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Usta oyuncu geçtiğimiz yıllarda kalça eklemlerindeki bozulma nedeniyle yürüyemez hale gelerek ameliyat olmuş ve kalçasına protez takılmıştı.

Ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi...

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Son dakika! Fatma Girik yeniden hastaneye kaldırıldı
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