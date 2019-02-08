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'in doktorundan açıklama! Yalçın Menteş...

Usta oyuncu 'ten acı haber geldi. 2013 yılında ağır şeker hastalığı sebebiyle bacağı kesilen ve uzun süredir tedavi gören Yalçın Menteş hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yalçın Menteş ile ilgili doktoru açıklama yaptı. Uzman Dr Kardiyolog Ferit Tanju Ulufer yaptığı açıklamada "Yapılan bütün müdahalelere rağmen 20.40'ta kardiyojenik şokla maalesef Yalçın Menteş'i kaybettik" dedi. İşte Yalçın Menteş'in doktorunun o açıklaması...

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 11:01
Yalçın Menteş'in doktorundan açıklama! Yalçın Menteş...

Yalçın Menteş'in doktoru basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi; " Yalçın Menteş 10 gündür hastanemiz yoğun bakımda devamlı kontrol işlemi altında, tıbbi takip altındaydı. Akciğer kanseri üzerine ilave olmuş zatüre nedeniyle yoğun bakımımıza getirilmişti. Solunum güçlüğü mevcuttu. Geldiği günlerde kalp ve dolaşım sistemi normal şartlardaydı.

DÜN TANSİYONU DÜŞME BAŞLADI...

Ancak son günlerde ortam daha değişti. Birkaç kere solunum aygıtından ayırt etmek, kendi solunumuna ortam sağlama için müdahale edilse de bu mümkün olamadı. Tekrar cihazla solunum gerçekleşti. Dün tansiyonda düşme başladı. Ritim bozuklukları başladı. Bunların tedavisini yaptık ancak akşama doğru tansiyon 8'lere düşmeye başladı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen 20.40'ta kardiyojenik şokla maalesef kaybettik"

Son dakika haberi: Duayen oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti! Yalçın Menteş'in hastalığı neydi?
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Yalçın Menteş'in doktorundan açıklama! Yalçın Menteş...
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