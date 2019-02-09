Beş yıla değecek bir albüm

BUGÜN NELER OLDU

Ebru Gündeş, üç yıldır üzerinde çalıştığı 'Aşık' isimli albümünü nihayet çıkardı. Gündeş'in yeni albümüne altı şarkı ile Gökhan Tepe, Şebnem Sungur, Ayla Çelik damga vuruyor. Albümdeki tüm şarkılar Gündeş'in hayatının son beş yılını özetler nitelikte... 'Gidiniz' şarkısı bunlardan biri. 'Aşık' adlı şarkı Gökhan Tepe ve Ayla Çelik imzası taşırken, 'Ben de Bir İnsan Evladıyım' adlı şarkı Günay Çoban ve Niran Ünsal'a ait. 'Gık' şarkısı adı gibi enteresan; Ebru Gündeş'ten beklenmeyen hareketli şarkılardan. Albümün en damar şarkısı yine Şebnem Sungur ve Gökhan Tepe'den: 'Çağırın Gelsin'. Sinan Akçıl'ın 'Çabuk Unutma' şarkısı da ön plana çıkan muhteşem bir eser. 'Off', albümün hareketli şarkılarından. 'Cennet', 'Kim Bu Gözlerindeki Yabancı' ve son yılların en slow şarkısı 'Tanrım' albümün coverlarından. Sanatçının kendi şirketi Blue Müzik etiketiyle çıkan 'Aşık', Apple Music'te en çok indirilen albüm olmuş.