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artık cesur değil

Giriş Tarihi: 9.2.2019
Tarkan artık cesur değil
Tarkan'a babalık yaramadı. Bir megastara yakışmayan tarzda klipler çekmeye başladı. Son klibi 'O Sevişmeler'i Youtube kanalında yayınlayan Tarkan, bir önceki klibi 'Kedi Gibi'de de hüsrana uğratmıştı sevenlerini. Star olmak iddia ve cesur olmayı gerektirir. Tarkan, klibi ucuza mal etmiş; siyah- beyaz klibinde tabure üstünde oturuyor. Tarkan'ın daha yaratıcı olmasını beklerdim. Siyah-beyaz klibinde iddiasını ortaya koymaya çalışan Tarkan, bence Ece Seçkin'in Afrika'da çektiği ya da Bora Duran'ın her yöreye ait danslardan oluşan klibi gibi veya işaret diliyle seslendirdiği bir klip çekseydi daha çok ses getirebilirdi. Nerede Tarkan'ın o eski 'Şımarık', 'Hüp', 'Salına Salına' klipleri.. Eski cesur ve yaratıcı Tarkan'ı özledik değil mi?
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