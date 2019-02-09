Yıllarca gençlere destek verdi

BUGÜN NELER OLDU

Ajda Pekkan ve 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar ve 2000'ler... Şarkılarıyla kaç kuşağın aşklarına, ayrılıklarına, kavuşmalarına tanıklık etmiş bir isim. Süperstar lakabını sonuna kadar hak ediyor Ajda Pekkan. Geçtiğimiz günlerde kendisiyle uzun uzun sohbet etme şansım oldu. Sohbetimiz sırasında bir kez daha 'Süperstar nasıl olunur ve bu kadar yıl hakkıyla nasıl yapılır?' anladım. İşinin zirvesinde olmasına rağmen halen yenilikçi, lider ve başarılı nasıl olunur; Ajda Pekkan'dan dinledim. Her daim pop müziğine yön vermiş şarkılarıyla gençlerinden elinden tutmuş meğer Süperstar... Biz Sezen Aksu'yu müzik okulu olarak bilsek de asıl okul Ajda'ymış. Pekkan, Sezen Aksu gibi pek çok ünlü isme kariyerlerinde el ve yön vermiş. Ziynet Sali, Deniz Seki, Murat Boz, Serkan Kaya, hatta Halit Ergenç gibi isimlere sahnesinde yer vermiş. Sohbetimiz sırasında pek çok hayat ve başarı hikayesinden notlar aldım. Başarısını şöyle özetliyor Pekkan: "Günceli yakalamak, şans ve çalışmak." Gençlere örnek olsun. Ajda Pekkan yeni single çalışmasının da müjdesini verdi. Önümüzdeki günlerde müzikseverlerle buluşacak olan yeni single'ı için kolları sıvayan Süperstar, uzun zamandır küs olduğu Şehrazat'ın 'Tık' isimli şarkısı için çalışıyormuş. DMC ve Ozinga müzik etiketiyle çıkacak olan yeni şarkısının aranjesini ise; başarılı müzik adamı Ozan Çolakoğlu yapıyor.