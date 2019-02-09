Haberler > Günaydın Haberleri > Yıllarca gençlere destek verdi

Yıllarca gençlere destek verdi

’la uzun uzun sohbet ettik. Kendisine, bu kadar yıl nasıl Süperstar olarak kalabildiğini sordum. Pekkan, başarısının sırrını şöyle özetledi: “Günceli yakalamak, çok çalışmak ve biraz da şans...” Pop müziğin zirvesindeki isimlerden biri olmasına rağmen yenilikçi tavrını koruyan ve her daim işini iyi yapmak için çalışan Pekkan’ın bu tavrı gençlere de örnek olmalı...

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 9.2.2019 11:30
Yıllarca gençlere destek verdi

ve 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar ve 2000'ler... Şarkılarıyla kaç kuşağın aşklarına, ayrılıklarına, kavuşmalarına tanıklık etmiş bir isim. Süperstar lakabını sonuna kadar hak ediyor Ajda Pekkan.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıllarca gençlere destek verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN