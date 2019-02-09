Yıllarca gençlere destek verdi

Ajda Pekkan’la uzun uzun sohbet ettik. Kendisine, bu kadar yıl nasıl Süperstar olarak kalabildiğini sordum. Pekkan, başarısının sırrını şöyle özetledi: “Günceli yakalamak, çok çalışmak ve biraz da şans...” Pop müziğin zirvesindeki isimlerden biri olmasına rağmen yenilikçi tavrını koruyan ve her daim işini iyi yapmak için çalışan Pekkan’ın bu tavrı gençlere de örnek olmalı...
Giriş Tarihi: 9.2.2019 11:26Güncelleme Tarihi: 9.2.2019 11:30
Ajda Pekkan ve 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar ve 2000'ler... Şarkılarıyla kaç kuşağın aşklarına, ayrılıklarına, kavuşmalarına tanıklık etmiş bir isim. Süperstar lakabını sonuna kadar hak ediyor Ajda Pekkan.