Yıllarca gençlere destek verdi

Ajda Pekkan ve 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar ve 2000'ler... Şarkılarıyla kaç kuşağın aşklarına, ayrılıklarına, kavuşmalarına tanıklık etmiş bir isim. Süperstar lakabını sonuna kadar hak ediyor Ajda Pekkan.

