‘Altına kaçırdı’ haberine 2 yıl hapis istemi

BUGÜN NELER OLDU

İşadamı Hasan Kosif, bir mekanda kadın arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti. Burada bir gazeteci, Kosif'i pantolonu ıslak halde görüntüledi. Gazeteci, daha sonra ünlü işadamını aradı. Kosif de ona, prostat ameliyatı olduğunu ve idrarını tutmakta zorlandığını söyledi.Ardından'Aldatma korkusu altına yaptırdı' başlıklı bir haber yayınlandı. Kişilik haklarının zedelendiğini söyleyen işadamı, savcılığa başvurdu. Haberin hakaret boyutuna ulaştığı belirtilerek, gazeteci hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.