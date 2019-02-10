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‘Altına kaçırdı’ haberine 2 yıl hapis istemi

, kendisiyle ilgili ‘ korkusuyla altına kaçırdı’ diye haber yapan gazeteciyi şikayet etti. Savcılık, haberin hakarete vardığını belirledi. Gazeteci hakkında hapis istemiyle dava açıldı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2019
‘Altına kaçırdı’ haberine 2 yıl hapis istemi
'AMELİYAT OLDUM'
İşadamı Hasan Kosif, bir mekanda kadın arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti. Burada bir gazeteci, Kosif'i pantolonu ıslak halde görüntüledi. Gazeteci, daha sonra ünlü işadamını aradı. Kosif de ona, prostat ameliyatı olduğunu ve idrarını tutmakta zorlandığını söyledi.

'KİŞİLİĞİM ZEDELENDİ'
Ardından 'Aldatma korkusu altına yaptırdı' başlıklı bir haber yayınlandı. Kişilik haklarının zedelendiğini söyleyen işadamı, savcılığa başvurdu. Haberin hakaret boyutuna ulaştığı belirtilerek, gazeteci hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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‘Altına kaçırdı’ haberine 2 yıl hapis istemi
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