Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu 10 Şubat 2019 Pazar | Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi bugün burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 10 Şubat 2019 Pazar günü burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin detaylarından astroloji konusunda en çok araştırılan konu durumunda günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise Astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Merkür hepimizi geçmişe götürüyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 10 ŞUBAT 2019 PAZAR | ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Chiron ilişkisi toplumsal açıdan kanayan bir yara olan; kadına şiddeti gündeme taşıyabilir. Toplumsal duyarlılığı gerektiren olaylar ortaya çıkarken, kanun ve yasalar ile ilgili değişimler gündeme gelebilir. Kadınlar önümüzdeki 40 gün boyunca gündemden düşmeyebilir.

KOÇ: Gezegenlerin seyri bugün sosyal çevre, çocukların, ailen gibi hassas alanlarda zorluklar yaşamana ya da anlaşmazlıklar çıkmasına neden olabilir. Ev halkı ile çıkabilecek gerilimlerden uzak durmak için önce kendini sakinleştirmen gerekebilir.

BOĞA: Merkür, bugün burç değiştiriyor. Ortaklaşa para alanları ya da çevre koşullarını zorlayabilecek bir gün olabilir. Sabah saatlerinde birtakım yanlış anlaşılmalar, dinlemeden söz kesmeler gibi ufak tefek ama içinde kapris barındıran konuşmalar sevgili ya da eşler arasında geçebilir.

İKİZLER: Yönetici gezegenin Merkür, bugün burç değiştiriyor. Sana yönelik hayranlık duygusunu da içinde barındığı bir ilişki içinde isen, mutluluğundaki ortak görüşler ve beklentiler heyecanını bir kat daha artmasına neden olabilir. Ancak öğleden sonra sabahki ruh halinin aksine bazı gelişmelerden dolayı huzursuz hissetmene neden olabilir.