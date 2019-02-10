Yerli ve milli Manço’ya selam olsun!

BUGÜN NELER OLDU

Modern zamanın en büyük ozanlarından biri olan Barış Manço, ölümünün 20'nci yılında tüm ülkede saygı, özlem ve rahmetle anılıyor. Yerli ve milli değerlere hep sadık kalan, kültürel birikimimizin yaşatılmasına büyük katkılar sağlamış olan Manço'nun anısına, 14-15 Şubat tarihlerinde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 'Bir Dünya Barış'ı' adlı proje hayata geçirilecek.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılında başbakanken, "Türkiye Hazır, Hedef 2023" diye bir açıklama yapmıştı. 2023 hedefi, o dönem siyaset arenasında oldukça konuşulup tartışılmıştı. 2023; cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılıydı ve Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon oldukça büyüktü. Şimdi merak ediyor olabilirsiniz; Barış Manço ile girdiğin yazıyı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 vizyonuna nasıl bağladın diye... Hemen cevaplayayım... Cumhurbaşkanı Erdoğan; büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemlerden bu yana sanata ve sanatçıya verdiği değerle bilinir. Birçok sanatçı gibi Barış Manço'yu sevdiğini de herkes bilir. Büyük ozanın adına bu yıl düzenlenen 'Bir Dünya Barış'ı' projesiyle de; Manço'nun milli ve yerli yanına vurgu yapıldığından eminim.1974-1975 yılında Barış Manço'nun Kurtalan Ekspres ile beraber çıkardığı ilk longplay'de yer alan enstrümantal eserin ismi 2023'tü. Manço, bu eserde 'Kayaların Oğlu' isimli bir şiiri seslendiriyor. '1923'ün ılık bir Ekim sabahında / Kayaların toprağa dikine saplandığı yerde doğdum / Toprak anayla kaya babanın oğluyum ben / Toprak anam sevgi dolu, bereket dolu...' diye başlayan şiir şöyle devam ediyor:'2023'ün ılık bir Ekim sabahında bacaklarımda hafif bir uyuşma ile uyandım / Ve sanki 100 yıllık ulu bir çınar gibi kök salmaya başladım o sabah / Ve ilk kez sağımda solumda asırlardır durmakta olan diğer çınarları fark ettim / Doğudan hafif bir seher yeli yükseldi ve asırlık çınarlar beni de aralarına aldılar / Ve 2023'ün ılık bir Ekim sabahında yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu beraberce seyre koyulduk...' Bir dönem birçok kimsesiz çocuğun nüfus cüzdanındaki baba bölümüne Kaya isminin yazıldığı ile ilgili bazı yazılar okumuştum. Bu noktada Kaya ile devlet arasında bir bağ kurulduğu aşikar. Manço'nun şiirindeki Toprak Ana vurgusuyla Anadolu'ya, 'Kayaların oğlu' ifadesiyle de devletin himayesinde ve şefkatli kollarında yetişen kimsesiz gençlere gönderme yapıldığı kesin. 'Doğudan esen seher yeli' ile de Manço'nun Turan ülküsüne selam gönderdiği görülüyor.Yani usta, 45 yıl önce 2023 tarihine dikkat çektiği şiirinde; Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye'nin, diğer Türk devletleri ile beraber tarihte ve dünyada hak ettiği yere ulaşacağının müjdesini bizlere veriyor. Ölümünün 20. yıl dönümünde bir kez daha Barış Abi'mi rahmet ve özlemle anıyorum...