Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 11 Şubat 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumları | Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya üzerindeki yüz binlerce kullanıcının Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi bugün burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 11 Şubat 2019 Pazartesi günü burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin detaylarından astroloji konusunda en çok araştırılan konu durumunda günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise Astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "7 Yıllık Bir Devran Başlıyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 11 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ | ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Satürn kavuşumu; Türkiye için farklı günlerin başladığına işaret ediyor. Yerel seçim gündemi daha da alevlenirken sert ve iddialı seçim kampanyaları gündeme gelebilir. Ülkemizin gündemi değişmezken, dünyanın bir ucunda yardımımıza ihtiyacı olan Türkleri konuşacağız.

KOÇ: Bugün duygularını paylaşmak istediğin bir gün olacak. Haftanın ilk günü olması, gündemin yoğun olacağını gibi eşin ve iş ortaklıkların tüm gün aklını meşgul edebilir. Uzlaşma ile çözülebilecek bazı konular biraz da olsun bugün diplomatik bir dil ve tavır içinde olmanı gerektirebilir. Bazı şeyleri büyütürken, bazı şeyleri görmezlikten gelmen en yakın arkadaşın tarafından garip bulunabilir.

BOĞA: Tavsiyeler alabileceğin bir gün seni bekliyor. Beklediğin bir terfi ya da iş görüşmesi varsa, başarılı olmak için elinden geleni yapmak isteyeceksin. Oyun oynamak yerine oyunun kuralına göre hareket etmen bugün işlerini kolaylaştırmanda faydalı olacaktır. Hazırladığın bütçe önerisi yöneticin tarafından ince elenip sık dokunmak istenebilir.

İKİZLER: Mücadeleci ruhun sayesinde, gün içinde planladığın işlerinin büyük bir kısmını gerçekleştirmeyi başarabilirsin. Geleceğin ile ilgili bir karara duygusal bir tepki vermen mümkün ancak fikrine güvendiğin birine danışmak için soluğu onun yanında olabilirsin. Bugün kapalı ortamlarda kalmak seni bunaltabilir.