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derneğı Palandöken’de

Giriş Tarihi: 13.2.2019
Çaba derneğı Palandöken’de
ÇABA Derneği, yeni dönem projelerini ve hedeflerini belirlemek üzere önceki gün, yönetim kurulu ve gönüllülerinin katılımıyla Sway Hotels Palandöken'de bir araya geldi. ÇABA Derneğinin Başkanı Özlem Zehebi, düzenlenen buluşmada şöyle konuştu: "Palandöken'de derneğimizin 2019 yılı projelerini konuştuk, fikir paylaşımlarında bulunduk. Kişisel gelişimimiz için Meltem Gökhan'la yaratıcılık atölyesi ve Rıfat Yüzüak ile iyilikle güzelleşmek konulu çalışmalara katılarak yaratıcı ve keyifli birkaç gün geçirdik."
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Çaba derneğı Palandöken’de
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