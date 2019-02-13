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‘Olacak’ sergisiyle umut verecek

Giriş Tarihi: 13.2.2019
‘Olacak’ sergisiyle umut verecek
Seramık sanatçısı Birsen Canbaz'ın 'Olacak' isimli sergisi, 21 Mart-21 Haziran tarihleri arasında Çukurcuma'daki atölyesinde sanatseverlerle buluşuyor. Canbaz, sergisinde anlatmak istediklerini "Bugün aşkı yitiriyor olabiliriz, yarın tekrar hatırlayacak olabiliriz, en has duygu aşk hep olmalı, olacak" diye özetledi. Sanatçı, sergisinin tarihi için neden 21 Mart'ı seçtiğini de şöyle anlattı: "Eski takvimlerde yıl bugünle başlar. Bbugün doğanın yeşerme vaktidir, tohumların atılacağı, gidenlerin döneceği mevsim gelmiştir. Ben de sergimle toprağa tohum gömer gibi gökyüzüne sözler verdim."
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‘Olacak’ sergisiyle umut verecek
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