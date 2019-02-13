‘Övgü kadar eleştiri de işimizin gerçeği’

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gün Uludağ'da gerçekleşen gençlik festivali Whitefest'te performans sergiledi. TikTok ana sponsorluğu ve Skoda iş birliğiyle gerçekleşen festivalin dokuzuncu gününde sahneye çıkan Tilbe, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.Yıldız Tilbe, festivalle ilgili "Davet edildiğimde asla hayır demeyeceğim etkinliklerden biri. Gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinde sahneye geç çıktığı ve röportaj vermediği için eleştirilen Tilbe, bu konuya şöyle açıklık getirdi: "Hasta olduğum için böyle bir hadise yaşadık. Sevenlerimin affına sığınıyorum. Hastalığım hâlâ devam ediyor. Odamın penceresini bile açamıyorum. Ama yapılan eleştirilere saygı duyuyorum. Övgü kadar eleştiri de bu işin bir gerçeği. Haklı eleştirileri elbette dikkate alıyorum. Beraber eğleniyoruz, sonu mutlu bitiyor hikayenin."HER 14 Şubat'ta sevgililer için özel şarkı yapan Yıldız Tilbe, bu yıl da geleneğini sürdürdü. Tilbe aşıklar için 'Sen Aşıksın Bana' isimli bir şarkı yazdı. Ünlü popçu şarkıya Murat Joker yönetmenliğinde bir de klip çekti.