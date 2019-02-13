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Ünlü şarkıcı "müşteki" olarak ifade verdi

Şarkıcı , şiddet gördüğü iddiasıyla davalık olduğu oyuncu 'ın avukatı 'a yönelik şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında "müşteki" sıfatıyla ifade verdi.

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 14:20 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 14:45
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu müşteki olarak ifade verdi

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte gelen Gençoğlu, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'na geçti. Burada Gençoğlu'nun ifadesi, soruşturma savcısı Ekrem Aydıner tarafından alındı.

Müşteki Gençoğlu'nun, kavga olayından sonra çekildiği ve üzerinde oynama yapıldığı iddia edilen video görüntülerini, yaptığı açıklamalarda basınla paylaştığını söylediği gerekçesiyle Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın'dan şikayetçi olduğunu bildirdiği öğrenildi. Öte yandan aynı soruşturma kapsamında şikayet edilen avukat Sibel Aydın'ın da daha önce savcılığa geldiği ve savcı Aydıner tarafından beyanının alındığı kaydedildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ

Sıla Gençoğlu'nun avukatı Epözdemir, müvekkilinin Ahmet Kural ile kavgasından sonra çekildiği belirtilen ve bir televizyon kanalında yayımlanan video görüntülerinde, vücut morluklarının kapatılarak oynama yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, Kural'ın avukatı Aydın'ın da bu görüntülerin basınla paylaştığına dair açıklamaları olduğu için, "gizliliği ihlal" suçundan yargılanmasını talep etmişti.

İLK DURUŞMASI 7 MART'TA

Ahmet Kural'ın, Sıla Gençoğlu'na yönelik "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanacağı davanın ilk duruşması 7 Mart'ta yapılacak.

Ahmet Kural ile Sılanın sahte tanık savaşı

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Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu "müşteki" olarak ifade verdi
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