Üsküdar ‘Aşk ile Gör’ecek

BUGÜN NELER OLDU

Üsküdar'ı şehrin kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi, tezhip sanatına gönül vermiş olan sanatçı Eda Şahan'ın eserlerini tüm İstanbullularla buluşturuyor. Kariyer hayatı boyunca Türkiye'de ve yurt dışında milli miraslarımızdan biri olan tezhip sanatına ilişkin eserleriyle hayranlık uyandıran sanatçının 'Aşk ile Gör' isimli sergisi, Üsküdar'daki Nev Galeri Nevmekan Sahil'de bugün açılıyor. Sergide, tezhip sanatının en ince detayları gözler önüne seriliyor. 'Aşk ile Gör' , el yazması kitap sayfalarından hat levhalara, hilye-i şeriflere, ferman ve tuğralara dokunan tezhip sanatının en güzel örneklerini ziyaretçilere sunuyor. Katipler şehri Üsküdar'ın, geçmişten bu yana tüm geleneksel sanatlarda olduğu gibi tezhip sanatında da çok büyük ustalara evsahipliği yaptığını kaydeden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Türkiye'de ve dünyanın farklı şehirlerinde yıllardır tezhip sergileri düzenleyen Eda Şahan'ın 'Aşk ile Gör' sergisi, tezhipseverler için adeta bir sanat şöleni sunacak. Bu geleneksel ve milli sanatımızla henüz yeni tanışacak olan gençlerimiz için ise teşvik edici bir sergi olacak. Bu sergi vesilesiyle tüm İstanbulluları bir kez daha tezhip ile buluşturmaktan ötürü büyük mutluluk duyuyoruz. İyi ki sanat var!" diye konuştu. Sergi, 3 Mart tarihine kadar gezilebilir.