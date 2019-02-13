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Yalnız kadınların marşı olmaya aday

Son dönemin büyük kitleler tarafından dinlenen genç sanatçısı , üç parçadan oluşan yeni Maxi Single’ın ilk parçası ‘Everest’ için klip çekti. Klip, 15 Şubat’ta tüm dijital platformlarda yayında olacak.

Giriş Tarihi: 13.2.2019 12:19
Yalnız kadınların marşı olmaya aday

Yönetmenliğini Emrah Özbilen'in üstlendiği ve çekimi Ümraniye Platoları'nda gerçekleştirilen 'Everest', dijital çağda yaşanan ilişkilerin dinamiklerine dikkat çeken motiflerle bir kadının ayrılık sürecinde kendini onarmasını konu ediyor.

KISA BİR ÖYKÜ TADINDA...

Geçtiğimiz Ağustos ayında yayınlanan 'Yatıya' ve öncesinde 2016'da yayınlanan 'Kibir' ve 2017 çalışması ile ilişkilere ironi içeren mizahi bir dille yaklaşan sanatçının yeni yıldaki ilk çıkış parçası 'Everest'in söz ve bestesi kendisine ait. Aranjeleri Berk Kirtiş'e ait Maxi Single, parça sırası gereği ayrılıktan yeniden aşkı bulmaya uzanan kısa bir öykü tadında. Everest'i sırasıyla 'Poz" ve 'Konu Kapanmıştır' parçaları takip edecek.

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Yalnız kadınların marşı olmaya aday
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