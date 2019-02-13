Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 13 Şubat 2019 Çarşamba | Günlük burç yorumları - Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya üzerindeki yüz binlerce kullanıcının Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi bugün burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 13 Şubat 2019 Çarşamba günü burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin detaylarından astroloji konusunda en çok araştırılan konu durumunda günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise Astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Bugünün adı gri çarşamba!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 13 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA | ASTROLOJİ

Astrogündem: Mars ile Uranüs son kez buluşuyor. Gökyüzü; 77 yıl sonra ancak kavuşacak. Bu iki gezegenin bugün gerçekleştireceği seremoniye şahitlik edeceğiz. Ortadoğu'da kader yeniden yazılırken son 14 yıldır hâkimiyet kurmaya çalışan milletlere de öğretisi var. Ayrıca Türkiye'nin topraklarından medeniyetleri tamamlayacak yapıtlar çıkabilir.

KOÇ: Mars-Uranüs kavuşumu çok kolay bir gün olmayacağını işaret ediyor.Bugün ilişkine dair derin düşüncelere dalabilir, nerede hata yaptığını düşünmek isteyebilirsin. İnsanlara olan davranışların bile bu konuya bağlı, artık biraz sakin kalmanı öneriyorum. Eğer sevgilini yönlendirmek istiyorsan, bunu onun üstüne giderek yapamazsın.

BOĞA: Ay, öğle saatlerine kadar boşlukta hareket edecek. Bugün iş yerinde beraber çalıştığın arkadaşlarına karşı tutumunu değiştirmen gerektiğini fark ettirecek olaylar yaşayabilirsin. Gün içerisinde bir süredir görüşmediğin insanların iletişime geçmesiyle kısa süreli bir şaşkınlık yaşayabilir ve kendini sürpriz bir buluşmayı organize ederken bulabilirsin.

İKİZLER: Ay, öğle saatlerine kadar boşlukta hareket edecek. Parasal konularda işin içinden çıkamaz hale geldiğin bir dönemden geçiyor olabilirsin. Bu yüzden biraz mücadele etmen gerekebilir. Evet, kariyerinde iyi bir noktadasın. Fakat para kazanmadığın zaman kendini fazla başarılı görmeyecek bir kişiliğin var.