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Türk tasarımcıların çıkarması

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019
Türk tasarımcıların New York çıkarması
Dünyaca ünlü modacı Hakan Akkaya, geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı'nın desteği ve Türkiye Tanıtım Grubu iş birliğiyle New York Moda Haftası'nda gerçekleşen Glam Rock defilesinin ardından, ikinci defilesiyle de moda haftasına damga vurdu. Akkaya'nın koçluğunu üstlendiği Turkish Designers adlı defile; Türk tasarımcılar Buket Özkalfalar, Barut Gökhan İldeniz, Ece Kavran ve Fırat Neziroğlu, koleksiyonlarını dünya ile buluşturdu. Akkaya, Türk tekstilinin ve Türk tasarımının gücünü ve büyüklüğünü bir kez daha dünyaya gösterdi.
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Türk tasarımcıların New York çıkarması
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