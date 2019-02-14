Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 14 Şubat Sevgililer günü burç yorumları - Günlük burç yorumu | Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 14 Şubat Sevgililer Günü burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da tanıdıı Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi bugün burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 14 Şubat 2019 Perşembe günü burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin detaylarından astroloji konusunda en çok araştırılan konu durumunda günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise Astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Bir gün değil, her gün yapmanız gerekenler" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 14 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE | ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Plüton 45'liği dinlerin ve kutsal mabetlerin çokça konuşulacağını işaret ediyor. 1948 kuruluşlu İsrail başkanı Binyamin Netanyahu açıklamaları ile dünya gündemini değiştirebilir. Tepkiler ise bu sefer farklı ülkelerden gelecek. Aynı zamanda Mars-Uranüs kavuşumu hepimizi zorlamaya devam ediyor. Dikkat!

KOÇ: Kariyer yaşamın adına mücadeleye girmeye ve risk almaya hazır mısın? Bugün hedeflerine ulaşman adına yeniden harekete geçmek isteyebilirsin. İş yerindeki değişimler ve geleceğini düşünerek aldığın kararlar ön planda. Önüne gelen fırsatları elinin tersiyle itme eğiliminde olabilirsin. İlişkisini yeni sonlandırmış bir Koç burcuysan, bir süre yalnız kalma kararı alabilirsin.

BOĞA: Mücadele gezegeni Mars, bugün burcuna geçiyor. Bugün kendini dinlendirmen gereken bir gün olabilir. Bir süredir sıkıntılı giden ilişkin ve yeni tanıştığın kişiye karşı hislerini, duygularına anlam verememe garip melankolik anlar yaşamana neden olabilir. Gezegenlerin seyri kapına dayanan ve senden af dileyen sevgiline bir şans vermen konusunda iletişim kurmana yardımcı olabilir.

İKİZLER: Bugün çalışma arkadaşların tarafından bir taraftan desteklendiğini hissedip bir taraftan da eleştirilere maruz kalman kafanı karıştırabilir. Telefon trafiğin, cevap verilemeyen e-postalar, atlatılmaya çalışılan ödemeler bugün seni zorlayacaktır. Aşkını bulmuş bir İkizler burcuysan ne âlâ. Sevgiline ya da eşine tutku ile sevgini göstereceğin bir gün olacak.