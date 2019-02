Abisini kaybeden birini oynamak beni yordu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde canlandırdığı 'Mithat' karakteri ile dikkati çeken Ahmet Yıldırım'la; hem 'EDHO'yu, hem de rol aldığı yeni filmi 'New York in New York'u konuştuk

- 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığınız 'Mithat', 'İlyas'ın en has adamlarındanbiri...

'Mithat', duygusal ve alıngan bir insan. 'İlyas Çakırbeyli'nin tek lafıyla her şeyi arkada bırakıp İstanbul'a gitti.

Aile bağları sıkı, birbirlerine çok bağlılar.

'Mithat'ın bir sevdiği var köyünde, aklında hep o var. Köyde büyüdüğü için tanımadığı kimseye güvenmiyor.

Hayatı boyunca yaşamadığı şeyleri İstanbul'da yaşıyor. 'Mithat'ın kimseden korkusu yok, sevdikleri için ölüme gider ama herkese, düşmanına bile saygısı vardır.