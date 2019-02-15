İstediğin kadar çok dizide oyna tiyatro başka bir şey

BUGÜN NELER OLDU

müziğinin sevilen ismi Onur Şan, 'Döktür Muazzez' adlı single'ını 2018'in son aylarında hayranlarıyla buluşturmuştu. Bir yandan da 'Yalan Dolan' adlı oyunda rol alan Şan, sahnede komedi performansıyla beğeni topluyor. Şan ile müzik ve oyunculuk kariyerini konuştuk...'Döktür Muazzez' single'ımız gayet iyi gidiyor; tepkiler çok iyi. Single için hareketli bir eser arıyorduk. Birçok şarkının arasından 'Döktür Muazzez' ipi göğüsledi ve onu yorumlamaya karar verdim.'Yalan Dolan', komedi türünde bir oyun; çok hızlı ve hiç durmayan bir yapıya sahip. Ben oyunda 'Turgay Tan' isminde bir starı canlandırıyorum. Bu adam biraz ukala ama arkadaşlarına karşı eğlenceli biri. Biraz dengesiz görünse de kendi içinde dengesi olan bir karakter. Enteresan çıkışları var, bu da benim için çok keyifli oluyor. Karakterime hazırlanmaya başlamadan önce biraz tedirgindim fakat provalara başlayınca rahatladım. Bu aşamada oyunun yönetmeni Cengiz Küçükayvaz'ın büyük desteği oldu bana. Beni öyle motive etti ki; provaların sonuna doğru karaktere hazırdım. Tabii oyunu oynamaya devam ederken de, karaktere ısınma ve onu geliştirme süreci devam ediyor.Başta nasıl olacağı konusunda tereddütlerim vardı çünkü istediğin kadar dizide oyna, tiyatronun başka bir şey olduğunu biliyordum. Fakat ekibimiz o kadar sıcak ve güzel insanlardan oluşuyor ki, bana hiç yabancılık çektirmediler. Hepsine sonsuz teşekkür ederim. Prova sürecimiz çok eğlenceli geçti. Yönetmenimiz ve oyuncu arkadaşlarımla, daha ilk günden çok iyi bir ekip olduk.İki oğlunuz olunca çok hareketlioluyorsunuz tabii... Çokgüzel bir duygu; tabii ki bir dekızım olsun isterim ama nasip...