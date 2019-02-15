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'ın nişanlısı 'den yürekleri yakan paylaşım!

Jet kazasında hayatını kaybeden 'ın nişanlısından duygusal paylaşım. Mina Başaran, 11 Mart 2018'de özel jetin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Mina Başaran'ın nişanlısı 14 Şubat Sevgililer Günü'nü buruk geçirdi. Gezer, Mina Başaran ile yer aldığı fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Kaza olmasaydı çift, 14 Nisan'da nikah masasına oturacaktı.

Giriş Tarihi: 15.2.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 14:39
Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer'den yürekleri yakan paylaşım!

Bekarlığa veda partisinden dönerken jeti düşen 'ın nişanlısı 'in, 14 şubat paylaşımı yürekleri burktu. Murat Gezer nişanlısı ile olan fotoğrafıyla, acı gününü sevenleri ile paylaştı.

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Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer'den yürekleri yakan paylaşım!
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