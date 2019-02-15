Son hatıra ‘Yarim’ yayında

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Türk halk müziğinin unutulmaz ismi Nuray Hafiftaş'ın vefat etmeden önce kaydettiği son şarkısı 'Yarim', ölüm yıldönümünde müzikseverlerle buluştu. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Hafiftaş'ın yayınlanmayan 'Yarim' şarkısı ölümünün birinci yılında Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle sevenlerine armağan edildi. Sözü ve müziği Salih Köse'ye, aranjesi Ceyhun Çelikten'e ait olan 'Yarim', Nuray Hafiftaş hayranlarına son bir hatıra niteliğinde. Müzikseverler 'Yarim' şarkısını sosyal medyada paylaşarak, şu dizelerle Hafiftaş'ı andılar: "Ellerin gözlerin sevgi kokardı, terkedilmiş şehrin sokaklarında, bahçemde kuşlar senfoni çalardı, kuşları bırakıp gittin be yarim."