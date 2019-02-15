Umut Akyürek: Melek Bal çok çılgın! Bir an önce büyüse de hayırlısıyla bir koca bulsa…

Ünlü sanatçı Umut Akyürek magazin programına konuk oldu. Bir süredir zor günler geçiren Umut Akyürek bilinmeyenlerini ve merak edilenlerini anlattı. Umut Akyürek kızı Melek Bal için ‘Yaşıtlarına göre büyük gösteriyor ama henüz çok küçük. Bakmayın onun öyle makyajlar yapıp, saçlar boyadığına. Her gece ‘anne beni uyut’ diyor. İlla yanına yatacağım, sırtını kaşıyacağım, dua edeceğim öyle uyuyor. Melek Bal çok çılgın. Bazen diyorum ki ‘Bir an önce büyüse de hayırlısıyla bir koca bulsa da aklını başına alsa biz de bundan kurtulsak’
Giriş Tarihi: 13.2.2019 17:20Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 10:28
2.Sayfa programına sanatçı Umut Akyürek konuk oldu. Bir süredir zor günler geçiren Akyürek bilinmeyenlerini ve merak edilenlerini anlattı.