Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! Günlük burç yorumu 15 Şubat 2019 Cuma - Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 15 Şubat 2019 Cuma günü için burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da tanıdıı Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi bugün burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 15 Şubat 2019 Cuma günü burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin detaylarından astroloji konusunda en çok araştırılan konu durumunda günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise Astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Hangi burç duygularını saklar?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 15 ŞUBAT 2019 CUMA | ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş-Ay Düğümü yanı sıra Mars Uranüs yakınlığı harareti artırıyor. ABD başkanı Donald Trump'ı gündeme getirebilir. 1946 doğumlu Donald Trump, Kudüs topraklarını gündeme taşıyabilir hatta ve hatta sosyal medya hesabından yapacağı bir paylaşım ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyebilir.

KOÇ: Bugün maddi konularda daha dikkatli hareket etmen gereken bir gün olacak. Son dakikada çıkan beklenmedik ödemeler bütçe planını bozabilir. Resmi bir yerden beklediğin kâğıtların gecikmesi seni endişelendirebilir. Beklemeyi bırakıp, gecikmenin nedenini araştırman avantajına olacak. İş ve özel hayatında yüksek tempoda gösterdiğin çaba herkes tarafından takdirle karşılanıyor.

BOĞA: Bugün özellikle sorunları büyütmekten kaçınmalısın. Kuruntulardan uzaklaşman, iş yerinde rutin sorumluluklarını yerine getirmene vesile olacaktır. Daha hareketli günler için bugünden önlem alman gerekebilir. Elindeki imkânların değerini iyi bilmemeye başladıysan aşkının senin gözünün içine baktığını unutmamalısın.

İKİZLER: Bugün ayrıntı gerektiren işlerle ilgilenebilirsin. Zihnen kendini adadığın konulara odaklı kalman yüzünden çalışma verimin biraz düşürebilir. Duygusal açıdan bireysel ve farklı kararlar alman an meselesi! Gün içinde fikirlerine hâkim olmak konusunda endişe yaşayabilirsin ancak hırslı yapın da ön planda olacak. Fırsatlarla dolu bir gün seni bekliyor.