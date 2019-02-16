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ile evleniyor! Tektaş alay konusu oldu

, 2015 Miss Turkey 4. güzeli sevgilisi ’a evlenme teklifi etti. Eser Yenenler ve Berfu Yıldız sürpriz kararı sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla duyurdu. Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile geçtiğimiz yıl birliktelik yaşamaya başlamıştı. Uzun süredir evlenecekleri iddia edilen çiftten sürpriz bir haber geldi. Yenenler, sevgilisi Berfu Yıldız'la Finlandiya'da evlenme teklifinde bulundu. Berfu Yıldız, evlenme teklifine 'evet' dediğini bu fotoğrafla duyurdu. Yıldız, "Tombiği kaptım" dedi.

Giriş Tarihi: 16.2.2019 15:24
Eser Yenenler ile Berfu Yıldız evleniyor! Tektaş alay konusu oldu

2015 Miss Turkey 4. Güzeli Berfu Yılmaz'a evlilik teklifi eden 'in aldığı tektaş yüzük sosyal medyada alay konusu oldu.

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Eser Yenenler ile Berfu Yıldız evleniyor! Tektaş alay konusu oldu
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