Kerem Alışık’a beğeni yağdı

SÖZÜYLE DAMGA VURDU

ATV dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakteriyle gönülleri fetheden Kerem Alışık, kısa sürede izleyicinin sevgilisi oldu. Dillere dolanan sözleri, tatlı sert tavrı, babacan ve mert kişiliğiyle büyük beğeni toplayan Fekeli; son bölüme de yine söylediği bir sözle damga vurdu.



DÜŞMANINI KURTARDI

"Adalet, merhamet, cesaret ve ibadet benim vazgeçilmezimdir. Bunlar benim yetinmezliğimdir" diyen Fekeli, asıl katili bulunca düşmanı Demir Yaman'ı suçsuz olduğu için hapisten çıkarttı. Onun bu tavrına izleyiciden beğeni yağdı: "İdolümüzsün Fekeli", "Mert adamsın, koca yüreklisin!"

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