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’a beğeni yağdı

ATV dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da 'ın canlandırdığı Fekeli karakteri son bölümde düşmanı Demir Yaman'ı hapisten kurtarınca halkın yeni idolü oldu

Giriş Tarihi: 16.2.2019
Kerem Alışık’a beğeni yağdı

SÖZÜYLE DAMGA VURDU
ATV dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakteriyle gönülleri fetheden Kerem Alışık, kısa sürede izleyicinin sevgilisi oldu. Dillere dolanan sözleri, tatlı sert tavrı, babacan ve mert kişiliğiyle büyük beğeni toplayan Fekeli; son bölüme de yine söylediği bir sözle damga vurdu.

DÜŞMANINI KURTARDI
"Adalet, merhamet, cesaret ve ibadet benim vazgeçilmezimdir. Bunlar benim yetinmezliğimdir" diyen Fekeli, asıl katili bulunca düşmanı Demir Yaman'ı suçsuz olduğu için hapisten çıkarttı. Onun bu tavrına izleyiciden beğeni yağdı: "İdolümüzsün Fekeli", "Mert adamsın, koca yüreklisin!"

Bir zamanlar Çukurova’nın Saniye’si başarılı oyuncu Selin Yeninci aslında…

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Kerem Alışık’a beğeni yağdı
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