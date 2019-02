Takıntılarımızla bizi yüzleştiren grup terapisi gibi bir oyun

BUGÜN NELER OLDU

Erdal Beşikçioğlu'nun kurucusu olduğu Tatbikat Sahnesi bu yıl 6 yaşında. Sahneye koyduğu oyunlarla kitlesini oluşturmayı başaran Beşikçioğlu, bu süreçte 18 oyunu seyirciyle buluşturdu. Ekibin son oyunu ise 'Takan Takana'. Geçtiğimiz hafta sonu prömiyerini yapan oyunu Ankara Tatbikat Sahnesi'nde izledim. Öncesinde Beşikçioğlu'yla sohbet etme imkanımız da oldu. Dizilerden kazandığını tiyatroya yatıran Beşikçioğlu, Çankaya'daki sahnesiyle de şehre ekonomik hareket getirmiş. Oyunların büyük ilgi görmesi, yakın yerlere restoran, kafe gibi yerlerin açılmasına vesile olmuş. Ankaralı sanatseverlerin kendilerini çok desteklediğini söyleyen Beşikçioğlu, aynı zamanda gençleri sanata ve hayata kazandırmak için bir akademi kurduklarını da söyledi. Bu noktada en büyük destekçisi de eşi Elvin Beşikçioğlu. Laurent Baffie'nin 'Toc Toc' adlı eserini 'Takan Takana' adıyla sahneye koyan Beşikçioğlu'na, aynı oyunu Ali Poyrazoğlu'nun yeniden sahneye koymaya başladığını hatırlattığımda şunları söyledi: "Evet, Ali Abi oynuyor. Biz de oyunun Ankara haklarını aldık. Aradım Ali Abi'yi, 'Ben oynuyorum zaten' dedi. 'Abi, ben oynamayacağım, gençler oynayacak, oynamayalım mı?' diye sordum. 'Oynayın o zaman, ama adını değiştirin' dedi. Biz de adını 'Takan Takana' koyduk. Farklı bir pencereden baktık." Oyuna gelirsek... 'Takan Takana', her biri farklı takıntılara sahip altı obsesif kompülsif bozukluk hastasının bir terapistin bekleme odasında karşılaşmalarını ve orada yaşadıklarını anlatıyor. Çizgilere basamayan, rakamlarla boğuşan, söyleyeceği her şeyi iki kere tekrarlayan, sürekli elini yıkama ihtiyacı hisseden, titizlik hastası, kontrol delisi kişileri görünce ister istemez kendinizi sorguluyorsunuz. Oyun bizi takıntılarımızla yüzleştiren bir grup terapisi gibi. Örneğin, hangimiz evden çıkarken 'Fişi çektim mi, kapıyı kilitledim mi?' diye defalarca sormuyor ki kendine? Bunun gibi tuhaflıklarının farkında olan altı kişi, birbirlerinin sorunlarını dinleyip onlarla ilgilendikçe kendi sorunlarından kopuyor ve kendisiyle yüzleşiyor. 70 dakika süren ve temposu hiç düşmeyen oyun için "Gurur duyacağımız bir iş yaptık" diyen Beşikçioğlu'na "Sizin takıntınız var mı?" diye sordum. Usta oyuncu, 'Kesici ve delici şeyleri kimsenin elinden alamıyorum. Hepimizde takıntı var ama hastalığı başka tabii' diye yanıt verdi.Erdal Beşikçioğlu'nun biletleri karaborsaya düşen 'Bir Delinin Hatıra Defteri' adlı oyunu, 12 yıldır devam ediyor. Beşikçioğlu, "Ortaya her gün bambaşka enerjide, bambaşka bir hikaye çıkıyor. Ben oynamaktan sıkılmadım, seyirci izlemekten sıkılmadı. Dolu olduğu sürece ölene kadar devam edecek" diyor. Gogol klasiği oyun, 27 Şubat'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek. Bu arada Beşikçioğlu'nun ne zaman televizyona döneceğini merak edenler için de ekleyeyim... Ünlü oyuncu, bu konuyla ilgili de şöyle konuştu: "Diziler çok uzun sürüyor. Kendi içinde yapılarını düzenleyemedikleri sürece çok istesem de evlere giremeyeceğim."