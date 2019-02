Defile için özel diyet

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYACA ünlü isimlere tasarladığı elbiselerin yani sıra 61'inci Grammy Ödülleri'nde tasarladığı kıyafetlerle tüm dünyada merak uyandıran Türk asıllı Azeri modacı Rufat İsmayil, önceki gün New York Fashion Week'teki tanıtım defilesiyle büyük bir şova imza attı. Los Angeles'ta açtığı shoowroomun ardından New York Times Square'da da bir shoowroom açmayı planlayan İsmayıl'ın defilesinde Tülin Şahin de podyuma çıktı. Geçtiğimiz sene New York Fashion Week'te Rufat İsmayil'ın defilesinde tek Türk model olarak podyuma çıkan ünlü top model Günay Musayeva da podyumdaydı. New York Fashion Week için spor ve özel diyetle 34 bedene düşen Museyeva, görenleri kendisine hayran bıraktı.