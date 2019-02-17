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: Sahte tutanakla mallarıma zarar verildi

, eşi Okan Kurt’un borçları sebebiyle evinde yapılan haciz işlemiyle ilgili savcılığa şikayette bulundu. Ünlü şarkıcı, haczin sahte tutanakla yapıldığını ve eşyalarına kasten zarar verildiğini iddia etti.

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 17.2.2019 10:35
Demet Akalın: Sahte tutanakla mallarıma zarar verildi

'HUKUKA AYKIRI'

, eşi Okan Kurt'un borçları nedeniyle evine hacze gelen icra memurlarının sahte tutanak tuttuğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Ünlü şarkıcı, sahte haciz tutanaklarıyla eşyalarına kasten zarar verildiğini öne sürdü.

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Demet Akalın: Sahte tutanakla mallarıma zarar verildi
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