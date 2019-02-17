Demet Akalın: Sahte tutanakla mallarıma zarar verildi

Demet Akalın, eşi Okan Kurt’un borçları sebebiyle evinde yapılan haciz işlemiyle ilgili savcılığa şikayette bulundu. Ünlü şarkıcı, haczin sahte tutanakla yapıldığını ve eşyalarına kasten zarar verildiğini iddia etti.
Giriş Tarihi: 17.2.2019 10:35Güncelleme Tarihi: 17.2.2019 10:35
'HUKUKA AYKIRI'
Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un borçları nedeniyle evine hacze gelen icra memurlarının sahte tutanak tuttuğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Ünlü şarkıcı, sahte haciz tutanaklarıyla eşyalarına kasten zarar verildiğini öne sürdü.