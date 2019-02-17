Piyangodan çıkan para evliliği kurtarır mı?

BUGÜN NELER OLDU

Sınemaseverlere aşk, heyecan ve kahkaha dolu anlar yaşatmayı hedefleyen 'Öldür Beni Sevgilim', vizyon için gün sayıyor. Başrollerini Murat Boz ve Seda Bakan'ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda; Açelya Topaloğlu, Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu da yer alıyor. 1 Mart'ta vizyona girecek film, evlilikleri sıkıcı bir hal almaya başlayan 'Okan' (Murat Boz) ve 'Demet'in (Seda Bakan), evlilik yıldönümlerinde aldıkları Milli Piyango biletine ikramiye çıkmasıyla değişen hayatını anlatıyor. Artık heyecanı bitmiş bir evliliği Milli Piyango'dan çıkan para kurtarabilir mi, yoksa bu para evliliğin sonu mu olur?