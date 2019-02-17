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Sahte tutanakla mallarıma zarar verildi

, eşi ’un borçları sebebiyle evinde yapılan haciz işlemiyle ilgili savcılığa şikayette bulundu. Ünlü şarkıcı, haczin sahte tutanakla yapıldığını ve eşyalarına kasten zarar verildiğini iddia etti

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2019
Sahte tutanakla mallarıma zarar verildi
'HUKUKA AYKIRI'
Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un borçları nedeniyle evine hacze gelen icra memurlarının sahte tutanak tuttuğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Ünlü şarkıcı, sahte haciz tutanaklarıyla eşyalarına kasten zarar verildiğini öne sürdü.

'ADRES DEĞİŞTİRİLDİ'
DOSYADA kendisinin ve eşinin icra borçlusu olarak görülmediğini belirten Akalın, "Alacaklı şirket kötü niyetli davrandı" dedi. Şarkıcı; haciz kararında beyan edilen adresin değiştirilip yerine ev adresinin yazıldığını da iddia etti.

Akalın-Kurt çiftinin evine giden icra memurları; TV ve bilgisayar gibi birçok ürünü haczetmişti.

Bir petrol şirketi, Okan Kurt'un ailesine ait olan Martaş Lojistik'ten 36 milyon liralık alacağını tahsil edemeyince haciz kararı aldırmıştı.
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Sahte tutanakla mallarıma zarar verildi
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