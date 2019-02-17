Sahte tutanakla mallarıma zarar verildi

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Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un borçları nedeniyle evine hacze gelen icra memurlarının sahte tutanak tuttuğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Ünlü şarkıcı, sahte haciz tutanaklarıyla eşyalarına kasten zarar verildiğini öne sürdü.DOSYADA kendisinin ve eşinin icra borçlusu olarak görülmediğini belirten Akalın, "Alacaklı şirket kötü niyetli davrandı" dedi. Şarkıcı; haciz kararında beyan edilen adresin değiştirilip yerine ev adresinin yazıldığını da iddia etti.Akalın-Kurt çiftinin evine giden icra memurları; TV ve bilgisayar gibi birçok ürünü haczetmişti.Bir petrol şirketi, Okan Kurt'un ailesine ait olan Martaş Lojistik'ten 36 milyon liralık alacağını tahsil edemeyince haciz kararı aldırmıştı.