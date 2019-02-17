Sedat Öztoprak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Sedat Öztoprak'ın ölüm haberini yakın arkadaşı tenor Hakan Aysev, Instagram hesabından duyurdu. ''Çok değerli bariton, can arkadaşım Sedat Öztoprak'ı kaybettik. Çok ama çok üzgünüm. Tüm sevenlerinin başı sağolsun.''

SEDAT ÖZTOPRAK KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen Sedat Öztoprak, konservatuvarda soprano Belkıs Aran'ın öğrencisi olarak şan eğitimine başladı. Mezuniyetinden hemen sonra İtalya'nın Siena kentindeki Chigiana Müzik Akademisi'nde master çalışmalarını Prof. Daniel Ferro ile gerçekleştirdi. İstanbul'da Don Giovanni operasında Don Giovanni rolünü söylemek için Türkiye'ye dönüş yaptı. Çok sayıda opera seslendiren Sedat Öztoprak, Türk operasında önemli bir yeri olan Robert Wagner ile de çalıştı.