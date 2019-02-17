Sevgililer günü’nde sahnede aşk

BUGÜN NELER OLDU

BEHZAT Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası, önceki gece Sait Halim Paşa Yalısı'nda müzikseverleri coşturdu. ENBE'nin aşk melodilerinden oluşan özel repertuvarını sergilediği geceye katılan Ziynet Sali ve sevgilisi Erkan Erzurumlu da Sevgililer Günü'nü kutladı.YENİ albümü 'Aşık'ı müzikseverlerle buluşturan Ebru Gündeş, Sevgililer Günü'nde Günay Restaurant sahnesindeydi. Sahneye Marchesa imzalı bir kostümle çıkan Gündeş, "Eminim sevdiklerinize en güzel, en anlamlı sözleri söylediniz bugün. Sevmek en büyük mucizemiz, bunu unutmayın" dedi.ŞARKICI Linet, önceki akşam Cahide Müzikol'de sahneye çıktı. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan Linet, "Ben beni bekleyen sevgililerimle birlikte olacağım, güzel bir gece olacak" dedi. İki yıldır hayatında kimsenin olmadığı söyleyen Linet, "Doğru insan karşıma çıkmadı" diye konuştu.GAZİANTEP'TE sahneye çıkan Buray, şarkılarını aşıklar için seslendirdi. Buray, "Bir erkeğin başarısı para pulla, mevkiyle, hediyeyle değil, sevdiği kadının yüzünde bıraktığı gülümseme ile ölçülür!" dedi.ARABESK müziğin güçlü sesi Hakan Altun, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Jolly Joker Vadistanbul'da sahneye çıktı. Konserinin ikinci bölümünde sahnesinde evlilik teklifine şahitlik eden Altun, "Diz çökmeden bizden kız alamazsın. Bugün nikah şahidi benim, işin zor" sözleriyle herkesi güldürdü.MÜZIĞI ve tarzıyla son zamanların beğenilen isimlerinden olan Simge, 14 Şubat'ta İstanbul Beyoğlu Jolly Joker'de sahneye çıktı. Simge, seyircisi ile dertleşirken kalbinin boş olduğunu, bugünü yalnız kutladığını söyledi.AK Parti Kadıköy Belediye Başkan adayı Özgül Özkan Yavuz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Bağdat Caddesi'nde halka açık ilk etkinliğini gerçekleştirdi. AK Partili aday Yavuz, Kadıköy iskelesinde vapurdan inenleri karanfillerle karşıladı. Burada halkın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Yavuz'a, her yaştan Kadıköylü büyük ilgi gösterdi. Yavuz, mutlu bir Kadıköy oluşturmak istediklerini vurguladı.KUTSİ, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kuşadası'nda sahneye çıktı. Kuşadası Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğe, yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Soğuğa rağmen alanı dolduran binlerce müziksever Kutsi'nin aşk şarkılarıyla romantik bir gece yaşadı. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Kutsi, "Hayatınızdan sevgi hiç eksik olmasın" diye konuştu.POP müziğinin sevilen sanatçılarından Sıla, 14 Şubat'ta Ankaralı hayranları ile bir araya geldi. Şarkıcı, "Üç yıldır 14 Şubat'ta Ankara'da sahne alıyorum. Sanırım Ankara ile aşk yaşıyorum" diye konuştu.SEDA Sayan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Konya Dedeman Hotel'de sahneye çıktı. Sayan sahnede Seda İnan imzalı 'aşkın rengi' dediği kırmızı bir kostüm giydi.EMEL Sayın Sevgililer Günü'nde Girne Rocks Hotel'de sahneye çıktı. Sanatçı en güzel aşk şarkılarını sevgililer için seslendirdi. Geçtiğimiz yıl aynı sahnede Mehmet Ali Erbil ile şarkı söyleyip dans eden Emel Sayın, "Mehmet Ali'yi çok özledim. İyileşmesi için dua ediyorum" dedi.ÜNLÜ şarkıcı Tuğba Yurt, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Bodrum'da Azka Otel sahnesinde karşıladı. Turuncu renkteki elbisesiyle dikkat çeken Yurt, konser öncesinde Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü de ziyaret etti.GÜLBEN Ergen, 14 Şubat'ta Kayseri Holiday İnn Hotel'de sahneye cıktı. "Sevgililer Günü değil Sevgi Günü'nü kutluyorum" diyen Ergen, sahnede üç çiftin evlilik teklifine şahitlik etti.LEVENT Yüksel, İstmarina Jolly Joker'de Sevgililer Günü'ne özel konser verdi. Biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde şarkıcıyı, iki bin kişi izledi.SELAMİ Şahin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Gece Nakkaştepe'de sahneye çıktı. Usta sanatçı, "İleride bir Selami Şahin filmi yapılır mı?" sorusuna, "İyi bir teklif gelirse, neden olmasın? Hayatım roman olur" yanıtını verdi.