Bütün istek şarkıları söyledi

BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Gülşen, önceki gece Kartal İstMarina Jolly Joker sahnesinde muhteşem bir konser verdi. Yaklaşık iki bin kişilik kalabalığın saatler öncesinden doldurduğu konserde, adeta Gülşen izdihamı yaşandı. Hayranlarını 'Dan Dan' şarkısı ile selamlayan güzel şarkıcı, sahne kıyafeti olarak seçtiği siyah mini elbisesi ve dizine kadar gelen çizmeleri ile göz kamaştırdı. Enerjinin yüksek olduğu konserde dansları ve zengin repartuvarı ile büyük beğeni toplayan Gülşen, konserde bir sürpriz yaparak gelen istek şarkılarının hepsini okuyacağını söyledi. Gülşen, "Çok güzel bir enerji ve ambiyans var burada" diyerek istek şarkıları tek tek okudu.