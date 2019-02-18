‘Bütün servetim bu yüzük’

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Kıbrıs Girne'deki Chamada Kulüp'te düzenlenen özel gecede sahneye çıktı.

Konser öncesi kuliste bütün ekibine de parfümünden sıkan şarkıcı, "Biz bunu her konser öncesi yapıyoruz" dedi. Seki, "Bu sizin uğurunuz mu?" diye soran gazetecilere "Benim bütün uğurum, bütün servetim işte bu yüzük" diyerek yüzüğünü gösterdi.

Bu açıklama sonrası merak uyandıran Seki'nin yüzüğünün sırrı çözüldü. Üç yıl cezaevinde yatan ve çıktığı gün pırlanta taşlardan oluşan bu yüzüğü alan Seki, "Yüzüğüm sadece taşlarından dolayı değerli değil, benim için manevi açıdan çok çok daha değerli" dedi.